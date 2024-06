Elezioni europee: l’Olanda è il primo paese Ue ad aprire i seggi. Questo 8 e 9 giugno per l’Italia

(PRIMAPRESS) - OLANDA - Il primo paese ad aprire i seggi per le elezioni europee 2024 è l'Olanda. Alle 7.30 di questa mattina i Paesi Bassi sono stati i primi in Ue ad aprire i seggi, inaugurando una sessione elettorale che in 4 giorni porterà al voto oltre 370 mln di elettori da Lisbona a Tallinn. L'estrema destra olandese guidata dal Partito della Libertà (Pvv) del leader anti-Islam ed euroscettico Geer Wilders, trionfatore a sorpresa alle elezioni nazionali di novembre scorso,è data in testa ai sondaggi con un largo margine sull'alleanza europeista laburisti- verdi guidata da Frans Timmermans. - (PRIMAPRESS)