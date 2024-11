Elezione Trump: arrivati gli auguri di Xi Jinping. L’invito al neo-presidente per un accordo sui conflitti

(PRIMAPRESS) - CINA - Era uno dei Capi di Stato che non si era ancora congratulato per l'elezione di Donald Trump a 47º Presidente degli Stati Uniti. Alle 11 ora locale di oggi a Pechino, secondo l'emittente statale Cctv, Xi Jinping si è congratulato con Trump per la sua rielezione alla presidenza Usa. Xi si è appellato a entrambe le su- perpotenze per "rafforzare il dialogo e la comunicazione, gestire correttamente le differenze, espandere la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e trovare un modo corretto per Cina e Stati Uniti di andare d'accordo in questa nuova era, a beneficio di entrambi i paesi e del mondo". - (PRIMAPRESS)