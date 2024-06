Droga ed estorsioni: operazione dei Carabinieri da Roma a Foggia. 28 arrestati della banda della Magliana

(PRIMAPRESS) - ROMA - I Carabinieri di Roma hanno eseguito nelle province di Roma,Napoli, Foggia e Viterbo, misure cautelari per 28 per sone (11 in carcere e 16 ai domiciliari più un obbligo di firma), indiziate a vario titolo dei reati di traffico di droga, tentata rapina ed estorsione in concorso, ricettazione e possesso illegale di armi,favoreggiamento personale Il gruppo,con base logistica a Roma,era operativo nell'area della Magliana e sul litorale laziale,capeggiato da uno dei promotori storici della banda della Magliana, Marcello Colafigli. - (PRIMAPRESS)