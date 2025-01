Donbass: ucciso reporter russo da un drone ucraino mentre viaggiava con l’auto verso Gorlovka

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Un giornal8ata russo freelance sarebbe stato ucciso da un drone ucraino. Lo afferma l'agenzia di stampa russa Izvestia per cui lavorava come corrispondente Alexander Martmyanov. Il giornalista come riporta anche la TASS sarebbe stato colpito a bordo della sua auto mentre era nella regione Ucraina occupata dai russi nel Donbass tra Donetsk e Gorlovka. - (PRIMAPRESS)