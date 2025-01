DL Emergenze: a marzo 2025 scatta lo stop al quarto mandato per la presidenza di ACI. Possibili elezioni a febbraio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sul tema della quarta ricandidatura con l'anno appena passato si erano scontrate più posizioni sia politiche che di enti sportivi. Ad iniziare a scatenare le polemiche sul fronte della politica era stato per primo il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca ma poi era arrivato lo scontro sul Coni per la ricandidatura di Giovanni Malagó e la contrarietà del ministro Abodi ed infine quella dell'ACI per il presidente Angelo Sticchi Damiani. Con il DL Emergenze, il Consiglio dei Ministri con la legge 208/2024 ha ribadito il controllo parlamentare sulle nomine degli enti e nel caso dell'ACI si dovranno indire nuove elezioni per la nomina di un presidente in sostituzione di Sticchi Damiani entro metà febbraio 2025 altrimenti scatterebbe il commissariamento. - (PRIMAPRESS)