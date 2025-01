Divieto TikTok Usa: interrotta la funzione in attesa della promessa di Trump di risolvere il caso

(PRIMAPRESS) - USA - TikTok, la piattaforma social cinese, ha interrotto l'accesso ai suoi utenti negli Stati Uniti poco prima dell'entrata in vigore di oggi, del divieto negli USA di utilizzare l'applicazione in base ad un provvedimento dell'Autority americana. Sull'App gli utenti di TikTok si sono visti apparire un messaggio di scusa per l'interruzione ma precisando che il presidente eletto Trump ha promesso una proroga di 90 giornI, ma per ora impossibilitato a intervenire fino al suo insediamento in programma domani. "Purtroppo per ora non puoi utilizzare l'app.Siamo fortunati che il presidente Trump abbia indicato che lavorerà con noi per trovare una soluzio- ne per ripristinare TikTok una volta entrato in carica. Restate sintonizzati". Così il messaggio recapitato agli utenti americani del social. - (PRIMAPRESS)