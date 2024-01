Dispositivi difettosi apnea: domani conferenza stampa di APS sul caso Philipps

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si svolgerà domani 1 febbraio, alle ore 14 a Roma, presso la sala convegni ISM, la conferenza stampa indetta dall'Associazione Apnoici Italiani APS e da Adusbef APS per annunciare gli ultimi importanti aggiornamenti che riguardano la vicenda dei dispositivi medici per le apnee notturne difettosi prodotti dalla multinazionale Philips SPA e distribuiti da Respironics Deutschland GMBH. Partecipano: Luca Roberti, presidente Ass. Apnoici Italiani APS; avvocato Antonio Tanza, presidente di Adusbef Aps; Stefano Bertone, legale dello studio Ambrosio&Commodo; sen. Orfeo Mazzella, membro della 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale.

La multinazionale di elettronica e il distributore tedesco erano stati intimati al richiamo di tutti gli apparecchi entro il 30 aprile dello scorso anno su denuncia di cattivo funzionamento da parte dell'Associazione Apnoici italiani. Il tribunale di Milano, in seguito aveva condannato Philips e Respironics Deutschland ad accelerare nelle operazioni che si sarebbero dovute concludere entro lo scorso 31 dicembre. - (PRIMAPRESS)