Diritto alla salute: domani a Palazzo Giustiniani di Roma, la Plenaria promossa dalla vice presidente del Senato, Mariolina Castellone

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La salute diritto fondamentale". È questo il titolo della Plenaria che si terrà domani, 26 settembre, dalle 16 alle 18, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. L’incontro è promosso dalla Vice Presidente del Senato, Mariolina Castellone, promotrice dell’Intergruppo Parlamentare sui Diritti fondamentali della Persona, che in quasi due anni di attività ha organizzato diversi incontri con relatori ed esperti, ma anche cittadini, che la Senatrice Castellone definisce i veri protagonisti di "un esempio di democrazia partecipativa."

Il programma dell’appuntamento di domani, organizzato dal sottogruppo salute guidato dalla dott.ssa Monica Calamai, prevede l'intervento di Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe, sui rischi che corre il SSN con l’introduzione dell’autonomia differenziata. Seguirà l’intervento di Federica Di Martino, Psicologa e fondatrice del canale di sensibilizzazione "Ivg sto benissimo", che affronterà la Legge 194 e la sua applicazione nelle Regioni.

Come di consueto, sarà dato ampio spazio ai cittadini che si sono registrati sul sito dell’Intergruppo per intervenire sia in presenza che da remoto, portando le loro esperienze sulla sanità.

"In un Paese dove oltre 4 milioni di persone hanno rinunciato a curarsi per l’impossibilità di accedere alla sanità privata e superare le lunghe liste d’attesa del servizio pubblico, e dove il Governo ha presentato un Decreto sulle liste d’attesa privo di fondi concreti, credo sia un dovere delle Istituzioni dare voce a esperti e cittadini per elaborare proposte concrete da tradurre in atti parlamentari", sostiene la Vice Presidente Mariolina Castellone. - (PRIMAPRESS)