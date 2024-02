Dichiarazioni su conflitto M.O: l’Ad Rai Sergio sotto scorta e strappo tra Israele e Parolin

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Viminale, a quanto di apprende, ha messo sotto tutela l'ad della Rai, Roberto Sergio al quale è stata assegnata la scorta. La decisione è arrivata a seguito delle minacce e agli scontri avvenuti a Napoli per la sua presa di posizione a sostegno di Israele, dopo il Festival di Sanremo. Nel corso del festival alcuni cantanti avevano preso posizioni a favore della Palestina parlando di "genocidio" a Gaza, di quì la reazione indignata di Israele. Un'informativa delle forze dell'ordine sulle minacce a Sergio e ai suoi familiari è ora all'attenzione della Procura.

Situazione incandescente anche tra l'Ambasciata israeliana presso la Santa Sede e il segretario di Stato, Parolin secondo cui la reazione israeliana all'attacco di Hamas del 7 ottobre sarebbe stata sproporzionata."Una dichiarazione deplorevole.Giudicare la legittimità di una guerra senza tenere conto di tutte le circostante e i dati rilevanti porta inevitabilmente a conclusioni errate". "Qualsiasi osservatore obiettivo non può non giungere alla conclusione che la responsabilità della morte e della distruzione di Gaza sia solo di Hamas". Ha detto l'ambasciatore israeliano. - (PRIMAPRESS)