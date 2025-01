Detenzione Cecilia Sala in Iran: audizione in Copasir del sottosegretario Alfredo Mantovano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è conclusa in pomeriggio, dopo una lunga audizione durata più di due ore, l'intervento al Copasir di Alfredo Mantovano, sottogretario alla presidenza del Consiglio e autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Mantovano ha aggiornato l'organismo parlamentare sul caso di Cecilia Sala, la giornalista detenuta in Iran dallo scorso 19 dicembre. - (PRIMAPRESS)