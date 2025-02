Degenza Papa: restano critiche le condizioni per una “piastrinopenia”. Sottoposto a trasfusione

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Le condizioni del Santo Padre continuano a essere critiche e,come spiegato anche ieri, il Papa non è fuori pericolo".Così il bollettino medico diffuso dalla Sala stampa vaticana. "Il Santo Padre continua ad essere vigile e ha trascorso la giornata in poltrona,anche se più sofferente rispetto a ieri.Al momento la prognosi è riservata", recita il bollettino. Si spiega che il Pontefice ha avuto una crisi asmatica e gli è stata somministrata una trasfusione per una "piastrinopenia associata ad anemia". - (PRIMAPRESS)