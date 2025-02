Degenza Papa: notte tranquilla mentre si attendono esiti di una tac per il controllo della polmonite

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Papa ha trascorso una notte tranquilla e sta riposando. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Nell'ultimo bollettino di ieri si parlava ancora di "condizioni critiche,ma stazionarie". Il Pontefice utilizza ancora l'ossigeno e non preoccupa al momento la lieve insufficienza renale. La prognosi resta riservata. Ieri sera è stata effettuata una tac per il controllo della polmonite bilaterale. Gli esiti non sono ancora noti. - (PRIMAPRESS)