Degenza Papa: notte di riposo tranquilla dopo la prognosi sciolta. Ma Francesco resterà ancora in ospedale

(PRIMAPRESS) - VATICANO - Notte di riposo tranquilla per il Santo Padre. "Le condizioni cliniche del Santo Padre continuano a essere stabili e i I miglioramenti registrati nei giorni precedenti si sono ulteriormente consolidati, come confermato sia dagli esami del sangue che dall'obiettività clinica e dalla buona risposta alla terapia farmacolo- gica". Per questi motivi già ieri sera i medici aveva deciso di sciogliere la prognosi. "Tuttavia,in considerazione della complessità del quadro clinico,sarà necessario continuare la terapia medica farmacologica in ambiente ospedaliero". - (PRIMAPRESS)