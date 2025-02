Degenza Papa Francesco: colazione in poltrona e lavoro con i collaboratori. Ieri la visita privata di Meloni

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La notte è trascorsa serena, il Papa si è alzato e ha fatto colazione in poltrona". Lo ha comunicato la Sala stampa della Santa Sede in riferimento alla degenza nell'ospedale del Gemelli a Roma. Ieri Papa Francesco ha lavorato con i suoi più stretti collaboratori e ha ricevuto la visita della premier Meloni in forma privata. La Sala stampa vaticana ha riferito di un miglioramento degli esami del sangue di Bergoglio che era stato ricoverato nei giorni scorsi per una polmonite bilaterale. - (PRIMAPRESS)