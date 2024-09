Ddl Sicurezza: scontro sulla castrazione chimica chiesta dalla Lega. D’Elia (Pd): “Lo stupro è dominio”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sul Ddl Sicurezza si alza il livello del confronto politico sulle misure circa la violenza sulle donne. Ad accendere la miccia è stata la posizione della Lega che torna a chiedere la castrazione chimica per mettere fine alla lunga lista di abusi sulle donne. Ad intervenire sulla questione è la senatrice Cecilia D'Elia, vicepresidente della commissione femminicidio: "Lo stupro è volontà di dominio non istinto irrefrenabile.. E' un fatto culturale, con radici profonde, che però la destra non vuole vedere. La castrazione chimica, -continua D'Elia - oltre che una pratica brutale che viola il principio dell' intangibilità del corpo umano nell'esecuzione penale, non ottiene nulla sul lato del contrasto alla violenza. - (PRIMAPRESS)