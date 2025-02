Dazi USA: oggi incontro di Trump con Canada e Messico. In arrivo anche quelli per UE

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON- Il presidente Trump ribadisce che "presto" annuncerà dazi anche contro la Ue e che oggi parlerà con Canada e Messico di quelli che vedranno questi due paesi colpiti da tasse d'esportazione fino al 25%. "Chiunque ami e abbia fiducia negli Usa è a favore dei dazi",ha anche scritto su Truth criticando le voci contro, come il Wall Street Journal e gli hedge funds e definendole voci di "Persone o entità controllate dalla Cina o da altre compagnie".

Un Trump a tutto campo che parla anche del conflitto in Ucraina e dichiarando che sono "già in corso" i colloqui diretti. "Stanno andando piuttosto bene. Parliamo con Kiev e con Mosca". - (PRIMAPRESS)