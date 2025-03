Dazi, il Canada blocca i superalcolici provenienti dagli USA. Trump parla già di “compromesso” per rivedere la tassazione

(PRIMAPRESS) - CANADA - La guerra dei dazi nel mondo globalizzato non premia nessuno. Il Governo di Ottawa annunciano un decreto per bandire gli alcolici provenienti dagli Usa. Diverse province canadesi hanno annunciato il divieto degli alcolici provenienti dagli Stati Uniti in risposta ai dazi imposti da Donald Trump.

Ma il presidente statunitense, intanto, potrebbe aver già cambiato idea: sarebbe possibile già domani una ipotesi di "compromesso" sui dazi contro Canada e Messico. Lo ha detto il segretario al commercio americano Howard Lutnick. - (PRIMAPRESS)