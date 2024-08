Covid: casi in crescita a +26%.1.829 i ricoverati in reparto (3% e +0,6%); 55 in Intensiva (a 0,6%, da 0,4)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Di fatto il Covid non è mai andato via. Meno aggressivo nella maggior parte dei casi ma in altri i sintomi si sono rivelati da ricovero ospedaliero. In una settimana i casi sono cresciuti del +26% senza risparmiare adulti e bambini. Sono 17.006 i nuovi casi Covid registrati nella settimana 25-31 luglio. Così il report settimanale di ministero Salute e Iss. I casi sono aumentati del 26,1% rispetto alla settimana precedente. L'indice di trasmissibilità Rt, basato sui casi con ricoveri, è a 1,19, sostanzialmente stabile. Anche se i numeri sono ancora piuttosto bassi, ciò che preoccupa è l'occupazione ospedaliera: 1.829 i ricoverati in reparto (3% e +0,6%); 55 in Intensiva (a 0,6%, da 0,4). - (PRIMAPRESS)