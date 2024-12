Corea del Sud: sabato 7 il Parlamento voterà l’impeachment del presidente Yoon per il tentativo di imporre la legge marziale

(PRIMAPRESS) - SEUL (COREA DEL SUD) - La mozione di impeachment del presidente sudcoreano sarà votata sabato dal Parlamento di Seul. La mozione è stata presentata dalle opposizioni contro il presidente, nel mirino per il maldestro tentativo di imporre la Legge Marziale. Il partito al governo ha assicurato che si opporrà alla mozione con i suoi 108 deputati. Le opposizioni contano su 192 voti,ma ne hanno bisogno di altri 8 per raggiungere il quorum di 200 voti. Yoon è sotto inchiesta per insurrezio- ne.Ha sostituito il suo ministro della Difesa,presunto ispiratore della mossa. - (PRIMAPRESS)