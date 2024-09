Convention Ppe: a Napoli gli europarlamentari per le nuove sfide dell’Europa con Study Days

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Saranno oltre 149 gli europarlamentari che si troveranno a Napoli per la convention del PPE (Partito Popolare Europeo).

Al centro i nuovi orizzonti dell'Europa e le strategie comunitarie per fronteggiare le nuove sfide, ma soprattutto la preparazione di un documento condiviso sulla difesa europea. Saranno presenti la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; il capogruppo del PPE, Manfred Weber; quattro dei neo designati commissari; il vice presidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, e il capogruppo azzurro al Pe, Fulvio Martusciello. È prevista anche la partecipazione di molti ministri e rappresentanti delle istituzioni, tutti insieme per dare un contributo prezioso a un'Europa che cresce, un'Europa in grado di competere - a più livelli - nello scacchiere mondiale. - (PRIMAPRESS)