Consiglio Ue, l’informativa di Meloni a Senato e Camera: da Fitto ad immigrazione e Israele

ROMA - Dopo l'intervento di questa mattina al Senato, nel pomeriggio la presidente del Consiglio Meloni è arrivata alla Camera per le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. "Diversamente da quanto preconizzato da molti e forse sperato da alcuni", l'indicazione di Fitto come vicepresidente esecutivo della Commissione Ue "è conferma di una ritrovata centralità dell' Italia in ambito europeo,rafforzata da un governo credibile che garantisce la stabilità politica". Fitto,sottolinea la premier- "farà valere le ragioni della flessibilità in Ue".Altro argomento centrale del suo discorso è stato quello dell'immigrazione difendendo il protocollo del 2023 per l'hotspot creato in Albania finalizzato a regolare i flussi irregolari sulle coste italiane. Ed infine la questione Israele ed il caso Unifil: "Tutti siamo d'accordo sulla pace. Bi- sogna intendersi su come la pace si co- struisca nel concreto". Così la premier Meloni nella replica in Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio Ue "Credo che Europa possa avere un ruolo e ragionare su cosa dovrebbe accadere a a Gaza all'indomani del cessate fuoco". "Italia è amica di Israele e credo si debba dire quando non si è d'accordo, come fanno gli amici.Non sono d'accordo con tutte le scelte di Israele ma at- tenzione a isolarla E' l'unico modo per cancellarla,conseguenze inimmaginabili".