Conflitto Ucraina: a Kursk fatti prigionieri e interrogati due soldati coreani. La conferma dell’intelligence sud coreana

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Il servizio di intelligence nazionale della Corea del Sud ha confermato che l'Ucraina ha catturato due soldati nord coreani feriti nella regione russa di Kursk. La conferma è arrivata dopo che il presidente Zelensky aveva riferito che i due prigionieri erano stati interrogati. "Il NIS, attraverso la cooperazione in tempo reale con l'agenzia di intelligence ucraina (SBU), ha confermato la cattura di soldati nordcoreani,sottolineando che a fare prigionieri i due soldati è stato l'esercito di Kiev il 9 gennaio sul campo di battaglia di Kursk in Russia". I due militari fanno parte di un battaglione inviato dal leader nord coreano Kim Jong-un in aiuto a Putin. - (PRIMAPRESS)