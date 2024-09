Conflitto Israele-Libano: 12 paesi chiedono una tregua per avviare accordi diplomatici

(PRIMAPRESS) - USA - "La situazione fra Libano e Israele dall'8 ottobre è intollerabile e presenta un rischio inaccettabile di una più ampia escalation, che non è nell' interesse di nessuno"."Per questo chiediamo un immediato cessate il fuoco di 21 giorni al confine Libano-Israele". Lo affermano in una nota Usa,Australia, Canada,Ue,Francia,Germania, Italia,Giappone, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar presenti alla 79ª assemblea delle Nazioni Unite a New York. "E' il momento di un accordo diplomatico, ma la diplomazia non può avere successo nel corso dell'escalation di un conflitto".

A sollecitare questa iniziativa è stato anche il duro intervento del segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, nel suo intervento a NY ha messo in guardia i Paesi dell'Onu su quanto sta avvenendo in Libano. "Il Paese è sull'orlo del baratro", ha avvertito. Guterres ha invitato Israele e Hezbol- lah a "fermare le uccisioni e la di- struzione". In una riunione del Consiglio di Sicurezza, ha denunciato che "il Libano sta vivendo il suo periodo più sanguinoso e si sta scatenando l'inferno". - (PRIMAPRESS)