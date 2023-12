Cisgiordania: Borrell (Ue) pronto per una proposta di sanzioni ai coloni israeliani

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Non è ancora chiaro com l'Alto rappresentante della politica estera Ue, Borrell, intende proporre sanzioni per i coloni ebrei in Cisgiordania che violerebbero secondo una parte dell'opinione, la Quarta Convenzione di Ginevra, che vieta il trasferimento di popolazione nei territori occupati

Borrell intende presentare agli Stati membri un'azione da intraprendere ma di cui non sono noti i dettagli se non come principio. "E' arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti e prendere misure", ha detto. "Non posso dire che ci sia stata unanimità al Consiglio ma si lavora per trovare una lista di persone responsabili per le violenze e gli Stati membri decideranno se approvare la proposta o meno". Ma la proposta rischia di diventare ora una caccia alle streghe. Sulle sanzioni ai vertici di Hamas, invece, non ci sarebbe stata nessuna opposizione. - (PRIMAPRESS)