Cisgiordania: attacco israeliano a Tubas e Deir al-Balah. Uccisi 9 palestinesi e diversi feriti

(PRIMAPRESS) - CISGIORDANIA - Sono cinque i palestinesi uccisi e uno è rimasto ferito, dai colpi israeliani su un veicolo a Tubas, in Cisgiordania secondo quanto riportato dall'agenzia palestinese Wafa. L'esercito israeliano aveva in precedenza parlato di 3 attacchi aerei in zona, contro gruppi di militanti di Hamas che "rappresentavano una minaccia" per le truppe Idf. Anche a Deir al-Balah, nel centro della Striscia, si contano 4 morti e diversi feriti nel raid Idf su un centro di sfollati. Le truppe israeliane continuano a parlare di un "Attacco mirato" su "terroristi in un centro di Hamas" anche se questi attacchi oramai sembrano indiscriminati facendo poca differenza sui danni collaterali verso civili. - (PRIMAPRESS)