Cinema italiano in corsa Oscar, Borgonzoni: “Orgoglio per un cinema di qualità e internazionale”

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Ci riempie d’orgoglio l'ammissione del film “C’è ancora domani" di Paola Cortellesi in corsa per la nomination agli Oscar. Questo straordinario traguardo, che si aggiunge alla presenza di “Vermiglio” di Maura Delpero, testimonia il prestigio e la competitività del nostro cinema a livello internazionale”. Queste le parole del Sottosegretario di Stato alla Cultura Lucia Borgonzoni alla notizia di queste ore che la il film di Cortellesi è entrato tra i 207 lungometraggi in corsa agli Oscar nella sezione "miglior film". - (PRIMAPRESS)