Cina: scuolabus finisce sulla folla a Taian e provoca 11 vittime e 13 feriti. Arrestato l’autista

(PRIMAPRESS) - TAIAN (CINA) - Uno scuolabus finisce sulla folla e uccide 11 persone in Cina. L'incidente è avvenuto a Taian, nella provincia dello Shandong. Lo scuolabus è piombato su un gruppo di pedoni davanti a una scuola, uccidendo 5 bambini e 6 genitori, come ha riferito la CCTV. In condizioni critiche un'altra persona e 12 feriti stabili. Sotto inchiesta l'autista, che ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. - (PRIMAPRESS)