Cina: Pechino e Berlino ai ferri corti per il transito di navi da guerra tedesche nello stretto di Taiwan

PECHINO - Cina e Germania ai ferri corti per il passaggio di navi tedesche attraverso lo stretto di Taiwan. Pechino ne contesta il passaggio senza preventive autorizzazioni perchè il governo cinese ritiene che quelle non siano acque internazionali come invece sostenuto da Berlino. Di fatto la questione è controversa e di difficile soluzione se non si esce dal dibattito sul riconoscimento di indipendenza di Taiwan. Intanto i guardiacoste cinesi sono in stato di massima allerta pronte ad azioni contro provocazioni". Ieri navi da guerra tedesche hanno attraversato lo Stretto per la prima volta in oltre 20 anni. Pechino considera lo Stretto come appartenente alle acque cinesi e non internazionali. Ma la Germania ha respinto le proteste. Scholz:"Acque internazionali. Ed è la rotta più breve".