Cina: condanno a 20 anni di carcere per l’ex CT della nazionale Li Tie per corruzione

CINA - L'ex allenatore della nazionale di calcio maschile cinese, Li Tie, è stato condannato a 20 anni di carcere al termine di un lungo processo per corruzio- ne. Allenatore della Cina da gennaio 2020 a dicembre 2021, il 47enne si era dichiarato colpevole all'inizio del 2024, confessando di aver ricevuto più di 10 milioni di dollari in tangenti. Li è anche uno degli ex calciatori cinesi più conosciuti. Centrocampista dell'Everton e dello Sheffield in Premier League, ha giocato quasi cento volte con la maglia della nazionale.