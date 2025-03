Chieti: convegno “Transizione 5.0 strategie e strumenti per crescere” con Bagnai (Lega) e Bitonci (MiMit)

(PRIMAPRESS) - CHIETI - Giovedì 6 marzo (ore 16,30) la città di Chieti ospiterà il convegno: “Transizione 5.0: strategie e strumenti per crescere” a cui prenderanno parte

L’On. Alberto Bagnai, Presidente della Commissione enti gestori e Responsabile Economia Lega, e l’On. Massimo Bitonci, Sottosegretario al Ministero per il Made in Italy, interverranno nel convegno “Transizione 5.0: strategie e strumenti per crescere” organizzato da Confartigianato Imprese Chieti-L’Aquila e Confidi Systema”. - (PRIMAPRESS)