Celebrazioni: i 125 anni di Tosca al Teatro dell’Opera con la presenza di Sergio Mattarella

(PRIMAPRESS) - ROMA - Celebrati al Teatro dell'Opera di Roma i 125 anni di Tosca alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La "prima" fu proprio in quel teatro Costanzi nel 1900, il più«romano» dei capolavori del compositore toscanorivive nella versione che ricostruisce il suo primo allestimento, con la regia di Alessandro Talevi.

A 125 anni esatti dalla sua prima rappresentazione assoluta, avvenuta il 14 gennaio «Tosca» di Giacomo Puccini è tornato a vivere nel luogo del suo debutto. La regia è di Alessandro Talevi, mentre sul podio sale Michele Mariotti, direttore musicale del lirico capitolino che torna a interpretare il titolo dopo averlo diretto per la prima volta nell’estate 2023 (durante la tournée in Giappone), e poi a dicembre dello stesso anno sul podio del Costanzi. - (PRIMAPRESS)