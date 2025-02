Catania: scoperto dall’unità cinofila della Polizia un covo di droga e armi nel rione Picarello

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Un arsenale e circa 60 kg di droghe sono stati sequestrati dalla Polizia nel rione Picanello a Catania. Erano nascosti in un garage. Sono stati scoperti dalla Squadra mobile grazie al fiuto dei cani delle unità cinofile. Nascosti in valigie e fusti di plastica sono stati trovati fucili d'assalto, mitra e pistole, dotati di silenziatori e munizioni. Si indaga per individuare chi avesse in uso il garage. - (PRIMAPRESS)