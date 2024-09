Caso Sangiuliano-Boccia: polemiche sul Tg1 e le dimissioni respinte della premier Meloni

(PRIMAPRESS) - ROMA - La vicenda della liasion amorosa tra il ministro della Cultura, Sangiuliano e l'influencer Maria Rosaria Boccia occupa le prime pagine dei giornali ma anche uno spazio significativo nel Tg1 con una intervista del direttore Gianmarco Chiocci. Sangiuliano ieri era stato da Meloni per rassegnare le sue dimissioni ma la premier le avrebbe respinte. Il ministro non avrebbe speso soldi pubblici ma utilizzato solo fondi personali per i viaggi e le presenze di Boccia anche in incontri istituzionali derivanti da un incarico di consulenza che il ministro avrebbe assegnato alla Boccia. Nelle precisazioni Sangiuliano sottolinea che l'incarico di consigliera a Boccia è stato revocato proprio per evitare conflitti di interesse, dice il ministro, che assicura: "Non sono ricattabile".

Sui 15minuti di intervista al ministro sil Tg1 si è levata la protesta delle opposizioni chiedendo di riferire in Parlamento non sono altro che un uso privato del servizio pubblico". Così si sono espressi i parlamentari Pd in Vigilanza Rai, in una nota. "L'imbarazzante vicenda che ha coinvol- to il ministro, le istituzioni, l'orga- nizzazione del G7 ad oggi non è stata chiarita. Anzi, con uno stillicidio di novità quotidiane, mostra le ripetute bugie di membri del governo e apre que- stioni su cui riferire in Parlamento". - (PRIMAPRESS)