Caso dossieraggio, ascoltato il Procuratore Antimafia Melillo che ammette: “Gravità estrema. Accertare adeguatezza della protezione dati”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Ho chiesto di essere ascoltato affinché vengano colti i fatti e i problemi e per allontanare il pericolo di disin- formazione,di speculazione e di letture strumentali di vicende che riguardano delicate funzioni statuali". Così il Procuratore nazionale antimafia Melillo nell'audizione di oggi pomeriggio in commissione Antimafia. "Punte di scomposta polemica" mirano a "incrinare l'immagine" dell'Antimafia. "La gravità dei fatti in corso è estrema" ma è "estrema anche la complessità dell'uso delle banche dati". Il Procuratore ha invitato la Commissione a farsi portavoce di una attenta valutazione dell'adeguatezza degli strumenti di tutela dei dati sensibili. Ma resta l'interrogativo delle motivazioni che hanno spinto il finanziere a raccogliere le informazioni come in una rete di pesca a strascico. Sul caso è intervenuto il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè: "Certamente, per esperienza, so che un finanziere può aver fatto questo senza complici, però è già emerso che non era da solo - sottolinea il vicepresidente della Camera dei deputati, sul caso dossieraggio - e dobbiamo appurare quali sono le responsabilità degli altri eventuali coinvolti, che siano appartenenti alle forze dell'ordine o alla magistratura. Quindi se ci sono stati dei mandanti, questi saranno individuati. Io non scaglio la croce su Federico Cafiero De Raho, che è stato il Procuratore nazionale antimafia dal 2017 al febbraio 2022. Dico, anche leggendo le cronache di stamattina, che è evidente come nella catena di controllo dell'afflusso e dell'utilizzo di queste informazioni c'era molto più di un sospetto, tanto che le regole sono state cambiate dai successori di De Raho". - (PRIMAPRESS)