Caso Almasri: domani l’Informativa dei ministri Nordio e Piantedosi alla Camera

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sul caso Almasri domani 5 febbraio, alle 12.15, alla Camera si terrà l'informativa urgente dei ministri della Giustizia Nordio e dell'Interno Piantedosi. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. L'informativa non sarà trasmessa in diretta televisiva, come chiesto dalle opposizioni. Non c'è stata l'unanimità per il no di Forza Italia e Lega. Le opposizioni continuando ad attaccare la premier. "La Meloni si nasconde dietro i suoi ministri". Replica il ministro per i Rapporti col Parlamento: "Da Nordio e Piantedosi ci saranno risposte adeguate". - (PRIMAPRESS)