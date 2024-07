Caso Alex Pompa: processo di appello bis deciso dalla Cassazione: “La condanna non aveva tenuto conto del contesto”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ci sarà un processo di appello bis per Alex Pompa, il 21enne che nell'aprile del 2020 a Collegno uccise il padre al culmine di una violenta lite per difendere la madre. Il giovane avrà un altro processo d'appello. Lo ha disposto la Cassazione, dopo che Pompa era stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione nel primo appello. La condanna arrivò dopo che in primo grado Alex era stato assolto. Secondo la Cassazione, la corte d'Appello non ha tenuto conto del contesto in cui era maturata la tragedia capovolgendo senza motivo la sentenza di primo grado. - (PRIMAPRESS)