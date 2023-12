Casa Bianca: oggi incontro Biden-Zelensky sul conflitto in Ucraina per fermare Putin

(PRIMAPRESS) - USA - Si terrà oggi un vertice Biden-Zelensky, nello studio ovale della Casa Bianca, (le 20.15 in Italia). Lo rende noto la Casa Bianca. I leader dei due Paesi terranno poi una conferenza stampa congiunta alle 16.15 (quando saranno le 22.15 in Italia). Il presidente Ucraino ieri aveva sollecitato ancora il sostegno USA per non dare chance di vincita a Putin. "I ritardi a Capitol Hill sono quello che vuole Vladimir Putin. Quei ritardi gli fanno credere che la libertà e la democrazia siano al collasso". Lo ha detto Zelensky,a Washington,aggiungendo che il leader del Cremlino "sta cercando alleati all'estero e anche negli Usa, con la disinformazione". Putin "deve perdere" la guerra e "deve essere fermato" prima che minacci altri Paesi. Così anche "l'Europa non crollerà. Siamo l'ultima frontiera ad Est",ha ammonito il presidente ucraino. Guerra di Putin contro "Europa libera". - (PRIMAPRESS)