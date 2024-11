Casa Bianca: mercoledì trasferimento poteri presidenziali da Biden a Trump. Incognita Ucraina

(PRIMAPRESS) - USA - Il presidente eletto Trump ha vinto anche in Arizona e amplia il suo successo elettorale contro la candidata dem, Harris. Il tycoon si porta a quota 312 (per la Casa Bianca erano sufficienti 270 grandi elettori). Esclusi dalla sua nuova amministrazione Nikki Haley e Mike Pompeo.

In queste ore, dopo il colloquio telefonico avuto con il presidente ucraino, Zelensky, si fa sempre più strada un possibile intervento degli USA nei confronti del conflitto che guarda sempre meno a seguire la politica finora portata avanti da Biden, di finanziare ad oltranza un conflitto che appare segnato anche perchè Trump aveva accennato già, a suo parere che la Crimea e Donbass fossero ormai già perse e che Zelensky dovesse avere una visione più realistica del paese. Già mercoledì, quando ci sarà la procedura di transizione dei poteri presidenziali da Biden a Trump potrebbe emergere qualche nuovo dettaglio sulla questione Ucraina.. - (PRIMAPRESS)