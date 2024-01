Carcere S.Maria Capo Vetere: rivolta nel reparto Volturno con 250 detenuti asserragliati

(PRIMAPRESS) - S.MARIA CAPUA VETERE - È rientrata la protesta che quest'oggi ha provocato gravissimi disordini nella casa circondariale di S.Maria Capo Vetere con detenuti asserragliati in alcune sezioni detentive dopo averle vandalizzate. Alcun operatori del corpo di polizia penitenziaria erano stati bloccati dai manifestanti. Il Segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria in un comunicato ha riferito che "I disordini sarebbero da qualificare come vera e propria rivolta e interesserebbero l'intero reparto Volturno con circa 250 detenuti presenti". - (PRIMAPRESS)