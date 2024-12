Capodanno Rai: Marco Liorni presenta “L’Anno che Verrà”. Sul palco dai Ricchi e Poveri a Leo Gassman

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Capodanno di Rai 1 torna in Calabria sul lungomare di Reggio con il programma "L’Anno che Verrà” condotto da Marco Liorni. "Sarà un'esplosione di musica, gioia ed energia con artisti di altissimo livello, molti dei quali hanno avuto modo di reinventarsi e risalire nei momenti difficili".

Tra gli ospiti Ricchi e Poveri, Anna Oxa, Diodato, Arisa, J-Ax, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, Big Mama, Sal Da Vinci, Nino Frassica, Rettore, Clementino, Romina Power, Ermal Meta, Alex Britti, Leo Gassman, Sandy Marton, Los Locos, Alma Manera, Agostino Penna e molti altri. Gli artisti saranno accompagnati da una big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi, che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato.

E tra gli omaggi del passato c'è quello a Mino Reitano come racconta Alma Manera: "Quest’anno sono particolarmente emozionata di calcare il palcoscenico del Capodanno perché viene trasmesso proprio dalla città che mi ha dato le origini – dice Manera –. E ho un motivo in più per esserlo perché ho in serbo una sorpresa per tutti i reggini e per tutti i telespettatori. Una sorpresa canora che offrirò al mio pubblico, un omaggio a un grande della musica, Mino Reitano".



