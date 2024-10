Caos treni, Salvini (Trasporti): “Disagi provocati da una ditta privata. Ne risponderà”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il guasto tecnico ad uno dei nodi ferroviari di Roma che ha mandato in tilt la circolazione dei treni a partire dalle 6,45 di questa mattina con ritardi su tutta la linea nazionale e su quella locale accumulando fino s 2 ore di ritardi, ha scatenato le polemiche di associazione consumatori e parlamentari dell'opposizione che si sono scagliati contro il ministro dei Trasporti, Salvini chiedendo conto della grave disfunzione.

Salvini nel pomeriggio ha riferito: "I tecnici mi dicono che stanotte c'è stato un errore di un'impresa privata, che ha piantato un chiodo su un cavo". Così il ministro dei Trasporti Salvini riguardo al guasto che ha provocato lo stop di oltre 100 treni a Roma. "Il tempo di reazione di fronte a questo errore, e conto che il privato ne risponderà, non è stato all'altezza della seconda potenza industriale d'Europa",ha aggiunto il ministro. "Ho chiesto nomi e cognomi di chi ha creato disagi a migliaia di persone".Chiesta anche la verifica di centraline in tutta Italia. - (PRIMAPRESS)