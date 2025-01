Caos treni: le associazioni dei consumatori chiedono indennizzi. Scontro politico su Salvini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ci vorranno ancora alcune ore per normalizzare l'accumulo di ritardi dei treni dopo un guasto sulla linea elettrica. Le opposizioni vanno all'attacco del ministro dei Trasporti Salvini, dopo il nuovo guasto e le associazioni dei consumatori con il Codacons in testa per le richieste di indennizzi oltre il rimborso del biglietto.

"Dopo decenni di investimenti bloccati e di no, Salvini sta rimettendo in moto l'Italia. Più di 1.200 cantieri ferroviari, record di treni in viaggio e passeggeri trasportati ogni giorno. C'è chi fa e quindi deve risolvere problemi gravi ed ereditati e chi critica dopo avere fallito". Questa la replica dei senatori della Lega alle critiche al ministro dei Trasporti. Al di là delle polemiche politiche resta la frequenza dei guasti che già lo scorso anno hanno caratterizzato la gestione delle linee ferroviarie dove evidentemente occorrono investimenti di ammodernamento delle infrastrutture. - (PRIMAPRESS)