Canale di Sicilia: un sos di Alarm Phone ha segnalato due barconi alla deriva con 100 migranti a bordo

(PRIMAPRESS) - SICILIA - Un Sos per oltre cento migranti su due barconi alla deriva nel Canale di Sicilia è stato lanciato da Alarm Phone. Il numero di emergenza ha riferito di essere in contatto con un gruppo partito dalla Libia: sono 35 sulla barca alla deriva nel Mediterraneo centrale. A bordo ci sono alcuni neonati. "Le autorità sono informate, è necessaria un'operazione di salvataggio", afferma. Stesso allarme per un'altra imbarcazione con 68 persone, senza carburante e in balia di onde alte, a 35 miglia da Lampedusa. - (PRIMAPRESS)