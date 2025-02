Cammini di fede: alla Sala Nassyria del Senato la presentazione di Horse Green Experience Jubilaeum 2025

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà mercoledì 12 febbraio alle ore 10:00 presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica (Palazzo Madama, Roma), l'Horse Green Experience Jubilaeum 2025, l'evento che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali per l'iniziativa legata ai Cammini di fede e al turismo equestre in occasione del Giubileo, con un approfondimento sulle tratte nazionali del percorso che accompagnerà i partecipanti a cavallo fino a Roma in occasione dell’incontro con Papa Francesco. - (PRIMAPRESS)