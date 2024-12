Calenzano: trovato l’ultimo disperso dell’incendio Eni. Giornata di lutto e cordoglio per le 5 vittime

(PRIMAPRESS) - CALENZANO (FIRENZE) - Si cerca ancora un disperso nell'incendio al deposito Eni di Calenzano mentre nella seconda giornata di lutto cittadino c'è il cordoglio per i 4 dipendenti morti. Il sindaco Carovani ha proclamato i due giorni an- nullando tutte le iniziative pubbliche in programma. Nell'esplosione al momento 4 morti, un disperso, 26 feriti. Anche il governatore toscano Giani ha deciso una giornata di lutto regionale, bandiere a mezz'asta e listate a lutto. Oggi sciopero e assemblea in raffineria Eni Livorno. - (PRIMAPRESS)