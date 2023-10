Calcio scommesse: bocche cucite al ritiro azzurro di Coverciano dopo il caso Tonali e Zaniolo

(PRIMAPRESS) - COVERCIANO - Bocche cucite e atmosfera grigia al ritiro della nazionale azzurra a Coverciano dopo il caso "scommesse" in cui sarebbero coinvolti Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo ai quali ieri è stato consegnato l'avviso di indagine dai carabinieri nel centro sportivo toscano e subito dopo hanno lasciano il ritiro azzurro per tornare a casa. Un avviso di garanzia è stato infatti notificato ieri dalla Procura di Torino ai calciatori ex Milan e Roma, oggi in forza al Newcastle e Aston Villa. L'iniziativa rientra dell'inchiesta sulle scommesse illecite in cui compare anche il nome del bianconero Nicolò Fagioli, poi autodenunciatosi alla Figc. Una bufera scatenata via social da Fabrizio Corona che aveva anticipato l'esplosione del caso. - (PRIMAPRESS)