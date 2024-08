Calabria: scossa di terremoto magnitudo 5 registrata nel cosentino. Non risulterebbero danni

(PRIMAPRESS) - COSENZA - Protezione Civile e Vigili del Fuoco sono ancora impegnati nella verifica di eventuali danni strutturali provocati da una forte scossa di terremoto di magnitudo 5 registrata nel Cosentino. Secondo i dati diffusi dall'Ingv, l'epicentro del sisma è stato registrato alle 21:43 a tre km a ovest da Pietrapaola (Cosenza), a una profondità di 21 km. L'evento sismico è stato avvertito in tutta la Calabria e in un'area molto vasta che comprende Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia. Dalle verifiche effettuate dalla protezione civile, non risultano danni apparenti a persone o cose. - (PRIMAPRESS)