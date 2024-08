Cairo: oggi attesa per le soluzioni di una tregua sui “corridoi di Gaza” Filadelfia e Netzarim

(PRIMAPRESS) - GAZA - C'è attesa per i colloqui al Cairo su una tregua per la Striscia di Gaza. Ieri sono arrivati in Egitto i negoziatori israeliani. Si cerca un compromesso sui corridoi chiamati Filadelfia e Netzarim, nella Striscia. come aveva sollecitato ieri una telefonata di Biden a Netanyahu in cui il presidente USA chiedeva flessibilità sul controllo militare sul Filadelfia mentre Hamas e Jihad islamica ribadiscono: "Israele si ritiri completamente da Gaza". Posizioni ancora distanti che sarà difficile colmare. Ma oggi anche la candidatura Dem di Kamala Harris alle prossime elezioni presidenziali USA, ha messo in chiaro che al diritto di Israele di difendersi è arrivato il momento di una tregua nella Striscia di Gaza. - (PRIMAPRESS)