Cagliari, fidanzati morti in mare: ritrovati i corpi

CAGLIARI - Sono stati recuperati a due giorni di distanza l'uno dall'altro i corpi di Manola Mascia, 28 anni, e Paolo Durzu, 33 anni, i due fidanzati caduti in mare dal promontorio della Sella del Diavolo, a Cagliari. Il primo ritrovamento è avvenuto nei pressi della scogliera, dove è stato rinvenuto il corpo della giovane. Accanto a lei, gli investigatori hanno trovato i documenti e il cellulare del compagno. Oggi è stato recuperato anche il corpo dell'uomo. Le autorità stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell'accaduto e di capire perché la coppia si fosse avventurata in una zona così impervia. Al momento, sugli esami preliminari non risultano segni di violenza sui corpi.