Buon Compleanno Papa Francesco! Compie 88 anni a 7 giorni dall’apertura della Porta Santa

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Papa Francesco compie oggi 88 anni. Da questa mattina presto stanno arrivando auguri da tutto il mondo. Oltre quelli di Mattarella, la premier Meloni li ha fatti anche nel corso delle comunicazioni in Aula della Camera in previsione del Consiglio Europeo di domani 18 dicembre.

Fra sette giorni l’88enne papa Francesco aprirà la Porta Santa della Basilica di San Pietro, dando inizio al periodo giubilare. Sarà l’ennesima apertura di un pontificato in uscita, che davvero si è connotato per l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’anima e dello spirito. - (PRIMAPRESS)